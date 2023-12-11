تصويت 45% من الناخبين.. إغلاق لجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير ومحمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين في تمام الـ 9 مساءً في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، على أن يُمكن آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، أن 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وانتظم سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.