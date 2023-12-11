جرعة زائدة تكشف لغز جثة فتاة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صرَّحت نيابة مدينة نصر، اليوم الاثنين، بتشريح جثة فتاة عثر عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة "أماني. م" في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابسها كاملة.

تبين بالفحص والمعاينة -في حضور مفتش الصحة- خلو الجثة من إصابات ظاهرية، ودلت التحريات أن المتوفاة فارقت الحياة نتيجة جرعة زائدة من مادة مخدرة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى واستعلمت النيابة العامة عن أهليتها لتسليمها لذويها لدفنها بعد إنهاء الإجراءات.