حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بالانتهاء من المشروعات الجديدة .. والحكومة تُقرر استمرار منع تصدير البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها مشاركة الأطفال في التصويت بالانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس الوزراء يقرر استمرار منع تصدير البصل.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - (صور)

أدلى الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة مدرسة فاطمة عنان التجمع الخامس.

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داخل لجان الاقتراع.. الأطفال يشاركون أسرهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية- صور

شارك بعض الأطفال، أسرهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة علي بن أبي طالب في مدينة السادس من أكتوبر.

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وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية بالخارج قدمت ملحمة وطنية خلال التصويت بالانتخابات

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور عصام الدين بسيوني، نائب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية ومقيم بولاية نيويورك، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وسلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية.

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الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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السر في لجان الوافدين.. "الوطنية للانتخابات": الإقبال فاق التوقعات- فيديو

توافدَ المواطنون لليوم الثاني على التوالي، في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم، ولسان حالهم يقول "نحن أبطال قصتنا.. نحن مَن نخطط لمستقبلنا.. نحن أصحاب القرار".

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توقيع مذكرة تفاهم بشأن أعمال "سيمنز" في مصر.. مدبولي يدعو الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا)، وشركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر.

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على طائرة خاصة.. الأهلي يغادر إلى السعودية للمشاركة بكأس العالم للأندية

غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الأهلي، متوجهة إلى السعودية على طائرة خاصة، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

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مدبولي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لخروج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر ، حتى تخرج هذه الانتخابات في أفضل صورة.

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مدبولي يتابع مع "سوميتومو" العالمية موقف أكبر مصنع للضفائر الكهربائية بالعالم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ" سوميتومو" على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان؛ لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات.

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الوزراء: استمرار منع تصدير محصول البصل حتى هذا الموعد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

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