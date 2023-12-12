العثور على جثة أسفل عقار بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه؛ إثر سقوطه من علو بمدينة نصر شرق العاصمة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار في ظروف غامضة

وجه رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائية للقسم وضباط قطاع الأمن العام.

عُثر على جثة "عبدالله.م." يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به إصابات متنوعة عبارة عن كسور ونزيف خارجي إثر ادعاء سقوط من علو وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية.