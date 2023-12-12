جريمة مروعة في المرج.. شاب يشنق طفل حتى الموت في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب لاتهامه بخطف طفل وقتله بمنطقة المرج.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من والد طفل بغياب طفله ويدعى "سيف.ه"، يبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما بحث عنه في المنطقة ومحيط سكنه ولم ينجح في العثور عليه.

على الفور انتقل رجال الأمن بودأو بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بأخر مكان تواجد فيه الطفل، حيث أكد شقيق الضحية "من ذوى الهمم"، لرجال الأمن أنه خلال لهوه مع شقيقه اقترب منه شاب يدعى" أحمد. س"، وطلب من الطفل الضحية التوجه معه لاطلاعه على لعبة جديدة عبر الإنترنت، وأن الشخص الأخير الذي رافق الضحية.

بالفحص وتفريغ الكاميرات تبين صحة المعلومات التي أدلى بها شقيق الطفل، وعلى الفور تم توجيه مأمورية لضبط الشاب المذكور، تمكنت من ضبطه وباستجوابه وتضييق الخناق عليه اعتراف باختطافه للطفل بعد استدراج لمساومة والده على دفع دية مالية.

وأضاف المتهم عندما خشي افتضاح أمره وملاحقة الأجهزة الأمنية له، قرر التخلص من الطفل فقام بشنقه داخل شقة استأجرها حديثا لتنفيذ جريمته وإخفاء الطفل فيها.

وأكدت التحريات أن المتهم استأجر الشقة محل الواقعة قبل خطف الطفل وقتله بـ 5 أيام، وبعدما نفذ جريمته أعترم التخلص من الجثة في مكان أخر، إلا أن رجال المباحث داهموا الشقة قبل خروجه بالجثة .

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.