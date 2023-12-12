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عبدالسند يمامة: لا توجد أي شكاوى بشأن الانتخابات الرئاسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:
قال عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أي مشاكل أو شكاوي حول العملية الانتخابية، وبإذن الله نستكمل اليوم الثالث لاستكمال الانتخابات، ومن ثم يتم فرز الأصوات، والإعلان عن النتيجة الانتخابية.

ودعا "يمامة"، في تصريحات لفضائية "ten" ببرنامج "بالورقة والقلم"، المواطنين إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية بكثافة، وحسن الاختيار ما بين البرامج الانتخابية للمرشحين.

وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى أن برنامجه طرح حلا للمشاكل الاقتصادية للدولة المصرية بصورة علمية وبتحليل علمي، وكيف ستكون مصر بعد الانتخابات حال فوزه بالانتخابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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