عمرو أديب مشيدًا بوصول نسب التصويت لـ45%: الحضور فاق التشكيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإقبال المكثف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وإعلان وصول نسب التصويت إلى 45% خلال اليومين الأول والثاني للانتخابات.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إن الحضور فاق التشكيك، والغالب الأعم من المصريين شاركوا في الاستحقاق الرئاسي لاستشعارهم الخطر المحيط ببلدهم، مضيفًا: نسب التصويت فاقت التوقعات، والدولة لم تحشد للذهاب بل الإرادة الحرة للمواطن دفعته للمشاركة بكثافة غير مسبوقة، فيه إحساس قوي عند الناس للتعبير عن مكانة مصر.

وأضاف مقدم الحكاية: الانتخابات الرئاسية تسير في مناخ آمن ومصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الديموقراطية بشعبها الواعي، مؤكدًا: "مفيش اتنين اتخانقوا مع بعض رغم توافر جميع الأسباب والمبررات للخناقات".

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.