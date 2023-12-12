عبد السند يمامة: المنافسة ليست محسومة حتى الآن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن المنافسة ليست محسومة حتى الآن لأي من المرشحين الرئاسيين بالرغم من نسب التصويت المرتفعة، مشيرًا إلى أن المنافسة متقاربة وحسم نتيجة المعركة الانتخابية سيكون أخر دقيقة من عملية التصويت وغلق لجان الاقتراع.

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن حملته الانتخابية لم ترصد أي شكاوى أو خروقات قانونية مؤثرة على سير العملية الانتخابية حتى الآن.

وتابع عبد السند يمامة: لو لم أترشح عن حزب الوفد كان سيتحول إلى ذكرى، مؤكدًا أنه سيعيد تشكيل جميع لجان الحزب بالانتخاب وليس التعيين بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.