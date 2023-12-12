شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين بالتصويت بالبطاقات غير السارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، القضاة المشرفين على الانتخابات بالسماح للناخبين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية ببطاقة الرقم القومى المنتهية غير السارية.

كما وجه المستشار أحمد بندارى بتمكين الناخبين الموجودين داخل الحرم الانتخابى حتى بعد غلق اللجان فى التاسعة مساء.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائى على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكترونى أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب فى اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثانى من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.