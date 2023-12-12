شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: مشاركة المعارضة فى انتخابات الرئاسة سبب فى ارتفاع الإقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن ارتفاع نسب المشاركة بشكل يفوق التوقعات إنما يرجع في الأساس إلى مشاركة مرشح للمعارضة المصرية ضمن السباق الانتخابي.

كما أشار إلى أن مشاركة المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومشاركة حزب العدل إلى جانبه كشريك أساسي في الحملة هو ما أضاف للعملية الانتخابية زخمًا نتيجة ما نطرحه من خطاب معارض صادق وحقيقي تجاه الأزمة الاقتصادية وما قدمناه من برنامج حقيقي يمس الأزمة الاقتصادية وحلولها.

واختتم حديثه بأن هناك جهود واضحة على الأرض من قواعد الحزب ونوابه في العديد من المناطق والدوائر لحشد جمهور الحزب المصري الديمقراطي، مما يؤكد أن هناك معدلات جيدة للتصويت لدى مرشحنا في تلك المحافظات، وهو ما يمكن أن يوصف بحصاد أداء الحملة ليس فقط في الشهرين الماضيين وإنما بالتواجد الحقيقي على مدار سنوات تأسيس الحزب.