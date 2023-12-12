شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صور مضللة عن مؤشرات التصويت في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مضللة عن مؤشرات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في ثاني أيام التصويت برغم استمرار العملية الانتخابية يوم غد الثلاثاء، بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتظهر في الصورة المتداولة المزيفة مؤشرات مضللة غير صحيحة بنسب ما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية.

ويؤكد ”الخليج 365” التزام المؤسسة بما يصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات والقنوات الشرعية والرسمية في هذا الشأن.