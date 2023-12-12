شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر: الإقبال كثيف ورصدنا سلبيات فردية لا تؤثر على سير الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 جيدًا جدا، بالأمس واليوم وزاد كثافة فى بعض المحافظات فى اليوم الثانى من عملية التصويت ".

ولفت فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: إلى أن حملة مرشحه لم ترصد خروقات انتخابية خلال اليومين إلا بعض الشككاوى الفردية من توجيه بعض الناخبين لكنها لا تؤثر فى سير العملية الانتخابية.

وتابع فى رده على سؤال الحديدى هل تتوقع إحراز أصوات مرتفعة لمرشحكم فى تلك الانتخابات قائلا: "نعمل بجدية وإخلاص وفى النهاية النتيجة هى خيار المواطن ولكن حتى الآن لدينا إقبال جيد جدًا".