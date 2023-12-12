شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر فتح معبرى كرم أبو سالم والعوجة لزيادة وفحص مساعدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإذاعة العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح معبري كرم أبو سالم والعوجة، من أجل زيادة وفحص شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة في بيان أصدره الإثنين، أشار من خلاله إلى أن القرار جاء "في ختام مشاورة أمنيّة" بشأن ذلك.