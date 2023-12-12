شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حازم بدوى: عنوان التصويت فى الانتخابات الرئاسية "وداعا للسلبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من مقر الهيئة، أن الهيئة أعلنت عصر اليوم وصول نسبة المشاركة إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات.

ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، حيث يوجد قاض على كل صندوق، المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وأوضح أن مجلس الهيئة منعقد على مدار اليوم، وأنه تفقد سير العملية التصويتية عبر غرفة العمليات، وكلمة خروقات هذه لا وجود لها في مصر، بشهادة المراقبين الأجانب ومن الاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي، والمصرح لهم من الهيئة.

وأكد أن مشهد الانتخابات الرئاسية الحضاري يليق باسم وسمعة مصر، وفاق كل التوقعات، وكنا نتابع العملية الانتخابية من مجلس الإدارة ومن غرفة العمليات، وعززنا بقضاة وموظفين، ولم يؤثر شيء في سلامة العملية، فقط بعض الإجراءات التنظيمية وتحل في وقتها.