شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى توجو يقدم صورة أوراق اعتماده للخارجية التوجولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير أحمد محمد عيد، اليوم صورة من أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية في توجو، لوزير الخارجية التوجولي روبرت دوسي. وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيزها، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، نظراً للامتدادات الثقافية بين مصر وأفريقيا بصفة عامة، ومصر وتوجو بصفة خاصة.

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