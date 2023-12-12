شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للكنيسة الإنجيلية: مشاركة 45% من الناخبين رد على شائعات وحب للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق القس رفعت فتحى الأمين العام للكنيسة الإنجيلية فى مصر على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وصول نسبة المشاركة في التصويت حتى الأن إلى 45 % أنها تعكس الوعى الذى أصبح موجود لدى الشعب بنزول المصريين، مؤكدا أن هذه النسبة جاءت رداً على الشائعات وتعبير من المواطنين بأهمية الوقوف خلف بلادهم وقياداتهم، وأن النسبة قابلة للزيادة غداً فهذه النسبة تتجاوز الانتخابات الأمريكية وهذا ينمى الوعى السياسى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لاشك أن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية يعتبر امتياز ومسئولية فهو مشاركة فى بناء البلد ومسئولية أنك لا تتقاعس عن القيام بهذا الدور.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.