شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة بمدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بالدقى يخرج لمساعدة سيدة فى التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية شهدت اللجنة لجنة رقم 5 داخل مدرسة الأورمان الثانوية بنين العسكرية بالدقى، قيام المستشار همام رجب بالخروج إلى أحد الناخبات من كبار السن الذين لا يستطيعون الحركة.

وحضرت سيدة من كبار السن إلى مدرسة الأورمان الثانوية بنين العسكرية بالدقى، على كرسى متحرك وغير قادرة على الدخول للإدلاء بصوتها الى اللجنة الفرعية حيث خرج لها المستشار هشام رجب وقام بمساعدتها فى الإدلاء بصوتها ووقعت فى كشوف الناخبين.

وفتح القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024 اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألفا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.