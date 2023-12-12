شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ من كبار السن خلال الفترة المسائية فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الفرعية في مصر القديمة إقبالا ملحوظا من كبار السن الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة المسائية، في ثاني أيام التصويت.

وتوافد الناخبون إلى مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث انتظمت العملية الانتخابية بسلاسة، فيما أعرب الناخبون فرحتهم للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

واصطف ناخبون أمام لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة، رافعين علم مصر قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



كبار السن خلال الفترة المسائية في مصر القديمة



كبار السن خلال الفترة المسائية في مصر القديمة



كبار السن خلال الفترة المسائية في مصر القديمة



كبار السن خلال الفترة المسائية في مصر القديمة تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.