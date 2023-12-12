شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: أدليت بصوتي في الانتخابات خلال 3 دقائق وطوابير الناخبين تتحرك بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة أنوشكا، أن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوتها لم تستغرق أكثر من 3 دقائق والتنظيم جيد للغاية، مشيرة إلى أن مشهد التنظيم جيد والطوابير كانت تتحرك في يُسر ورغم كونها طوابير طويلة ولكن تنتهي بسرعة لأن التنظيم مميز.

وأوضحت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن سبب نزول المصريين بكثافة في هذه الانتخابات هو الوعي وكانت المشاركة متنوعة من الكبار والصغار وشباب وفتيات جامعات، مضيفة: "في وعي وأكثر حاجة شدتني عدم البهرجة أمام اللجان ومكنش في فرض على الناس تنزل".

واستكملت: الأغاني الوطنية جميلة ومبسوطة من التنظيم والسيدات لهن نصيب الأسد وعامل محرك جدا، موضحة أنها اهتمت بالسياسة مؤخرا لأنها تعلم أن صوتها كفرد سيفرق وأن هناك تقدما كبيرا وما زلنا في احتياج شديد لتطوير في الصحة والتعليم ولكن في ثقة مما يحدث وبشوف تقدم، مؤكدة أن هناك اخطاء ولكن في مجهود جبار للإصلاح.