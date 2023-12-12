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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/12/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:09  ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء  6:19

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05

موعد صلاة الظهر 11:45 م

موعد  صلاة العصر 2:32 م 

موعد صلاة المغرب 4:52 م

موعد صلاة العشاء 6:14  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:54

وقت صلاة الظهر 11:37 

موعد صلاة  العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:56  ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:20

 

 

 

 

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