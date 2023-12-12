شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05

موعد صلاة الظهر 11:45 م

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب 4:52 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:54

وقت صلاة الظهر 11:37

موعد صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:20