شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الالتزام بمواعيد خريطة الدراسة عند وضع جداول امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بضرورة الالتزام بمواعيد خريطة العام الدراسى الحالي، عند تحديد ووضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددة على أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسى الأول بداية من 14 يناير المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق الامتحانات للمراجعة على مقررات الفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تشمل منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله خاصة لصفوف النقل الذين أدوا امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وشددت الوزارة على أنه يحصل طلاب المدارس أيضا على إجازة أيام الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.