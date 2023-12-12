حازم عمر: نشعر بأجواء المنافسة واللي عايز مرشح ينزل ينتخبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يقوم بجولة على اللجان الانتخابية في 4 محافظات في كل يوم من أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث زار اليوم محافظات الجيزة ثم الفيوم ثم بني سويف ثم المنيا.

وأشار عمر، خلال تصريحاته لفضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن هناك أجواء منافسة، مضيفا: "نشعر بأجواء التنافس، وكلما اشتدت المنافسة كلما كان الإقبال أكبر"، لافتا إلى أن كل مرشح يحتاج إلى أصوات منافسيه، معلقا: "اللي عايز مرشح ينزل ينتخبه".

ووجه رسالة إلى المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، قائلا: "عدم مشاركتك تعني إنك فرطت في صوتك، وقصرت في أن تتحقق إرادة المصريين، ومتزعلش لما تلاقي نتيجة قد لا ترضيك".

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