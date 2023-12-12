"تنسيقية الأحزاب" مشيدة بالمشاركة الشعبية غير مسبوقة: تعكس وعي الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير، بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ45 % حتى الآن.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية، و أهمية اختيار رئيسه لست سنوات قادمة، كما تعكس إيمان المصريين بجميع الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت التنسيقية، بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في جميع المحافظات، مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

وأكدت أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة، مما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تُجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبمتابعة منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية ووسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية.

وأوضحت التنسيقية، أن جميع المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية أشادت بانتظام سير الانتخابات، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، و تطبيقًا لجميع المعايير الدولية للانتخابات.

وتابعت: "بذلك يؤكد الشعب المصري العظيم ميراثه الحضاري حين صنع أول حضارة في التاريخ، ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية.

لمتابعة انتخابات الرئاسة اضغط هنا