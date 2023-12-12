شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية البريطانية: كيان يدعى تبعيته للجيش اليمنى يأمر سفينة بتغيير مسارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كيانا يدعي تبعيته للجيش اليمني طلب من سفينة تعرضت للاستهداف جنوب البحر الأحمر، بالتوجه إلى أحد الموانئ اليمنية، وفقا لما جاء على قناة روسيا اليوم الروسية.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنها "تلقت تقريرا أن كيانا يعرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون عن بيان مرتقب سيصدر عن القوات المسلحة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها إنها "تلقت تقريرا بحدوث حريق على متن سفينة في باب المندب على بعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي".

وأضافت أن "السلطات أبلغت منظمة البحث والإنقاذ الدولية عن حريق