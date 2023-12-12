شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف أهم برامج دعم حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم البرامج، تبني نهج التخطيط المستجيب للنوع، وآليات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة، والتغذية المدرسية السليمة، وبرامج التوسع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات المانعة لعمالة الأطفال والاتجار بالبشر، والبرامج الاصلاحية للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى.

وتشير خطة التنمية في السياق ذاته، إلى البرامج الموجهة لتشجيع الابتكار والعمل الحر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنية لجموع الشباب من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والمدن الشبابية.

يأتي ذلك في إطار، حرص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) على اعتبار استراتيجية حقوق الإنسان من أهم المرتكزات التى تتبلور حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتى مناحي الحياة.