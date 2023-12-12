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شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الأزهر والكنيسة يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
فيما استكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس أشرف عبد الوهاب والأمين العام لجمعية المستثمرين أيمن رضا، والمهندس مدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل أبو المجد أمين حزب حماة وطن بالعاشر من رمضان، وتواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.
جدير بالذكر أن الانتخابات تستمر حتى غد الثلاثاء 12 ديسمبر الحالى، وضمت كلا من رئيس قطةع التنمية المهندس هانى جاد والمهندس أحمد وهدان مدير عام الاحياء ، والمهندس محمد حلاوة مدير عام الاشغالات والتعديات، اكتمال كافة التجهيزات اللازمة داخل اللجان الانتخابية، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري يليق باسم مدينة الانتصارات العاشر من رمضان.
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