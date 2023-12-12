شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الأزهر والكنيسة يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية الخاصة بالمغتربين فى مدينة العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات، مشاركة الدكتور سعيد عامر الأمين العام لمجلس البحوث الإسلامية والقس جوارجيوس والقمص فيلبس والقس يسطس يعقوب كهنة كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر، بالإدلاء بصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بحضور المهندس مدحت شهاب امين حزب مستقبل وطن بالعاشر.

‏فيما استكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس أشرف عبد الوهاب والأمين العام لجمعية المستثمرين أيمن رضا، والمهندس مدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل أبو المجد أمين حزب حماة وطن بالعاشر من رمضان، وتواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.

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‏ جدير بالذكر أن الانتخابات تستمر حتى غد الثلاثاء 12 ديسمبر الحالى، وضمت كلا من رئيس قطةع التنمية المهندس هانى جاد والمهندس أحمد وهدان مدير عام الاحياء ، والمهندس محمد حلاوة مدير عام الاشغالات والتعديات، اكتمال كافة التجهيزات اللازمة داخل اللجان الانتخابية، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري يليق باسم مدينة الانتصارات العاشر من رمضان.

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