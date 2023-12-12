شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطنا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربى لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة، تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

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