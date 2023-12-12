شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تجدد أو تعدل رخصة محلك اعرف الأوراق والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة لأصحاب المحال العديد من الخدمات، منها (الحصول على رخصة محل، تجديد رخصة محل، وطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، والحصول على رخصة إشغال طريق، أو استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وتعديل ترخيص محل.

1-خدمة تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

2-خدمة تعديل ترخيص محل

-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية) والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية مكنت المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية من مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة، وذلك تيسيرًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد، كما أنها ساعدت على التخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.