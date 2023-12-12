شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء، تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج ( 3:2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.