شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 أشخاص وأصيب عدد آخر برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الوضع في غزة بأنه "كارثي ومروع" مع دمار "أكبر" نسبيا مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال بوريل عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن رد الاحتلال الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر أدى إلى "عدد لا يصدق من الضحايا المدنيين".

وأعرب أيضا عن "قلق" الاتحاد الأوروبي "إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية"، ودان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكا للقانون الدولي.