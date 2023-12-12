شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر الحر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف كميات من سلعة السكر إضافية لأصحاب البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين حيث يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

وزير التموين يوجه بضخ السكر

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول بالإضافة الى مد مخازن شركات الجملة بالسلع الغذائية لصرفها لبقالين التموين على مستوى الجمهورية وإتاحة هذه السلع لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى .