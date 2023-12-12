شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المواطنين على لجان 6 أكتوبر والشيخ زايد قبل موعد فتح اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المواطنون فى التوافد على اللجان والمقار الانتخابية بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 واصطفوا أمام اللجان قبل موعد فتحها استعدادا لبدء التصويت فى الساعة التاسعة صباحا.. رصد ذلك مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الثلاثاء.

ومن جانبهم، واصل رجال الشرطة انتشارهم المكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية. يشار إلى أن اليوم الثاني من أيام الاقتراع الثلاثة في الانتخابات الرئاسية أمس، كان قد شهد تواجدا مكثفا من قبل الناخبين؛ حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، أن نسبة التصويت تجاوزت ال45% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، لافتة إلى نفاذ بطاقات التصويت بعدد من اللجان الانتخابية جراء كثافة الناخبين، وهو ما اضطر الهيئة إلى تدعيمها بالمزيد من البطاقات.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح أول أمس، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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