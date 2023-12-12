شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصويت بلجان الجيزة فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة أبوابها منذ قليل فى تمام التاسعة، فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، والتي تمتد 3 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين علي التوافد علي مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وقبل بدء التصويت، حرص رؤساء اللجان ومعاونيهم فى محافظة الجيزة علي التواجد مع مراجعة المعايير المنظمة للعملية الانتخابية داخل لجانهم والتأكد من سلامة كافة الإجراءات فى هذا الشأن.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.