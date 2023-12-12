شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد غفيرة من الناخبين أمام اللجان فى الجمالية آخر أيام الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشدت أعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان الفرعية فى دائرة الجمالية، مع بداية فتح أبواب الاقتراع لليوم الثالث والأخير من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين الذين اصطفوا فى الطوابير لليوم الثالث لمباشرة حقوقهم السياسية والاستحقاق الانتخابى، واختيار رئيسهم خلال الـ6 أعوام المقبلة.



طوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالجمالية

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

ويتيح ”الخليج 365” للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة الخليج 365 على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7