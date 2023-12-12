ناخبون يرفعون "كلنا معاك من أجل مصر" أمام لجان الانتخابات فى الجمالية

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القاهرة - سامية سيد - رفع عدد من الناخبين صور تحمل شعار كلنا معاك من أجل مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أمام لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنين ولجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية، معلنين التأييد الكامل للمرشح الرئاسي بعد الادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية 2024، مرددين هتافات "تحيا مصر
ناخبون يرفعون صور المرشح عبد الفتاح السيسى
وفتحت اللجان الفرعية في دائرة الجمالية أبوابها معلنة بداية اليوم الثالث والأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم السيد عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران
ناخبون
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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