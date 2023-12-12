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شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الثالث والأخير من ماراثون التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك فى تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يتم الفرز داخل اللجان الفرعية.
ونستعرض أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024
وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة عمليات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
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