شكرا لقرائتكم خبر عن عم خليفة بعد الإدلاء بصوته: "انتخبت السيسي.. مفيش حد زيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث اقبال ملحوظ بالساعات الأولي، والتقي الخليج 365 بلجنة أبو الفرج الابتدائية في بولاق الدكرور، المواطن عم خليفة صلاح والذي حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات، وقال "انتخبت الرئيس السيسي لأن مفيش حد زيه وهو ناصر البلد كلها وانا بحبه موت".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.