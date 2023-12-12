شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات تصطحب أطفالها بالبالونات للمشاركة فى انتخابات الرئاسة بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات الخاصة بالمغتربين، حرص بعض السيدات على أصحاب أطفالهن بالبالونات لداخل مقر اللجنة الانتخابية لإدلاء بصوتهن فى الانتخابات الرئاسية.

فى السياق ذاته اختتمت النساء مشاركتهن فى التصويت بالزغاريد والدعاء للسيسى بأن ينصره الله.

والملفت للنظر فى اليوم الثالث للانتخابات تكثيف مشاركة العمال من الشركات بعد وجود لجان المغتربين التى وفرت عليهم الوقت وأتاحت لهم الفرصة فى استكمال حقهم فى المشاركة فى الانتخابات.

وشهد محيط اللجان الانتخابية تشغيل الاغانى الوطنية وتوافد العديد من عمال المدينة وتجول سيارات الدعوة للمشاركة فى اليوم الثالث تخت شعار انزل وشارك.

واستكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس اشرف عبد الوهاب والنائب احمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للجمعية ايمن رضا، والمهندس مدحت شهاب امين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل ابو المجد امين حزب حماة وطن بالعاشر من رمصان ، متابعة اللجان الانتخابية وانتظام عملية الفتح فى موعدها المحدد ، بالتوازى مع تواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.

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يذكر أنه تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.