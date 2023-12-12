شكرا لقرائتكم خبر عن كفيف من المنوفية يصر على التصويت بالعاشر من رمضان.. ورئيس اللجنة يساعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ المنظمون للجان الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بوقوف شخص كفيف أمام أحد اللجان الخاصة بالمغتربين يعلن رغبته فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فتوجه له أحد المنظميين واصطحبه بعد الاضطلاع على بطاقته الشخصية والتى تبين منها أنه من محافظة المنوفية.

وخلال دخوله لمقر اللجنة استقبله مستشار اللجنة بحفاوة شديدة وخصص له موظفه تساعده فى استكمال خطوات المشاركة كاملة وصولا لإدخال الورقة فى الصندوق بحضور المستشار المسؤل عن اللجنة .

كما شهد محيط اللجان الانتخابية تشغيل الأغانى الوطنية وتوافد العديد من عمال المدينة وتجول سيارات الدعوة للمشاركة فى اليوم الثالث تخت شعار انزل وشارك.

فيما استكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس أشرف عبد الوهاب والنائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للجمعية أيمن رضا، والمهندس مدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل أبو المجد أمين حزب حماة الوطن بالعاشر من رمصان، متابعة اللجان الانتخابية وانتظام عملية الفتح فى موعدها المحدد، بالتوازى مع تواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.

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جدير بالذكر أنه تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى: "اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 فى دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.