شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين على لجنة الشهيد عامر عبد المقصود فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كثيف على لجنة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي من الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وقد حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في أخر أيام المارثون الانتخابي.

وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءًا.