شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبة من أمام لجنتها بالتجمع الخامس: "نزلت انتخب عشان صوتي أمانة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أنغام الأغاني الوطنية وبالأعلام المصرية، اصطفت طوابير الناخبين أمام لجان مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، بالتزامن مع فتح باب التصويت باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت نجلاء حمادة محمد، 45 عامًا، أخصائية اجتماعية في إحدى مدارس القاهرة الجديدة التعليمية، إنها حرصت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفة: "نزلت انتخب عشان صوتي أمانة عليا".

وأكدت نجلاء حمادة محمد خلال حديثها لـ"الخليج 365"، أهمية مشاركة جموع المواطنين في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، قائلة: "دا واجب وطني، لازم يبقى لينا صوت ونعبر عن رأينا ونختار، دي أمانة علينا، واللي ما نزلش إنسان سلبي".

وشهدت اللجان تنوعًا في الناخبين، بين شباب ونساء وكبار سن، وسط تكثيف للخدمات الأمنية والصحية، كما حرص عدد من الشباب على التواجد أمان المدرسة لمساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.