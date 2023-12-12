شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: الممرضون شاركوا فى الانتخابات الرئاسية بمعدلات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 شهدت مشاركة حاشدة من جانب أعضاء هيئة التمريض لأول مرة فى مصر، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى التصويت بالإنتخابات الرئاسية بلغت نحو 70% علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال أول يومين من الإنتخابات التى تجرى على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وفقًأ لما رصدته النقابة العامة للتمريض.

وقالت نقيب التمريض، في بيان، إن نسب المشاركة الحاشدة من جانب المواطنين بجميع فئاته وأطقم التمريض بشكل خاص، هو أشبه بسيمفونية وطنية تعزف بروح التحدي لتثبت للعالم أجمع حرص المصريين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.

وأجرت نقيب التمريض عددا من الزيارات والجولات الميدانية على المستشفيات، حيث تفقدت مستشفى المنيرة العام ومستشفى أم المصريين العام، فى حين تفقد وفدًا من النقابة العامة مستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش" ومعهد الأورام، ومستشفى القصر العينى، والقصر العينى الفرنساوي، وذلك بهدف حث أطقم التمريض على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية حيث أن نسب الإقبال على التصويت لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر.