شكرا لقرائتكم خبر عن عمال الحديد والصلب يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بالعاشر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مجموعة من عمال الحديد والصلب وتشكيل المعادن للجان الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وحرص العمال على الوصول لمقر لجنة المغتربين بالعاشر فى المجاورة الخامسة بمدرسة السادات الثانوية بنات، مرتدين زى العمل والتقطوا صورا تذكارية بعد التصويت.

كما شهد محيط اللجان الانتخابية تشغيل الاغانى الوطنية وتوافد العديد من عمال المدينة وتجول سيارات الدعوة للمشاركة فى اليوم الثالث تخت شعار انزل وشارك .

‏فيما استكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس اشرف عبد الوهاب والنائب احمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للجمعية ايمن رضا، والمهندس مدحت شهاب امين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل ابو المجد امين حزب حماة وطن بالعاشر من رمصان ، متابعة اللجان الانتخابية وانتظام عملية الفتح فى موعدها المحدد ، بالتوازى مع تواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.

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جدير بالذكر أنه تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.