شكرا لقرائتكم خبر عن مسن يؤكد من أمام لجنة انتخابية بـ"إمبابة": نزلنا علشان نحمى بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل عامر ابراهيم 63 عاما أمام أحد اللجان الانتخابية بحي إمبابة صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركته في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وسط أجواء ديمقراطية حقيقية.

وقال عامر ابراهيم لـ"الخليج 365": "نزلنا الانتخابات علشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها، وشوفوا الدنيا حوالينا عاملة ايه .. كله نفسه يطول مصر بس احنا هنفضل في ظهر بلدنا".

وشدد: "الناس كلها فرحانة بالانتخابات وكفاية أننا متفقين كلنا أن مصر بلد الامن والامان".

واصطف الناخبون بشكل مميز فيما رددت بعضهم الاغاني الوطنية وكرروا الزغاريد في أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



مسن يرقص أمام لجنة انتخابية



مسن يرقص أمام لجنة انتخابية



مسن يرقص أمام لجنة انتخابية



مسن يرقص أمام لجنة انتخابية



مسن يرقص أمام لجنة انتخابية