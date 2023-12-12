شكرا لقرائتكم خبر عن الكل بيقوم بدوره.. عمال النظافة يجملون محيط اللجان فى مصر القديمة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عمال نظافة فى مصر القديمة بالانتخابات الرئاسية على طريقتهم الخاصة، حيث تولوا تنظيف الشوارع ومحيط اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، للحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث، بينما يحتشد الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث لعملية الاقتراع.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365”، جهود عمال النظافة وهم يؤدون واجباتهم بتنظيف محيط لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة، فى اليوم الثالث من الانتخابات، مؤكدين أن دورهم لا يقل أهمية عن المهن والوظائف الأخرى.



عمال النظافة يجملون محيط اللجان الانتخابية



عمال النظافة يقومون بدور هام في محيط اللجان الانتخابية

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



تنظيف محيط اللجان الانتخابية في مصر القديمة



تنظيف محيط لجان مصر القديمة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح ”الخليج 365” للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة الخليج 365 على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7