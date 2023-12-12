شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن من النساء يتوافدن بكثافة بالانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الساعة الأولي من فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 توافد العنصر النسائي وخاصة من كبار السن، ممن حرصن علي الادلاء باصواتهن قبل ازدحام اللجان في الساعات المقبلة.

وتوافد عدد كبير من النساء على لجان عين شمس للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رغباتهم في الانتخابات الرئاسية.