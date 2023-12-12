شكرا لقرائتكم خبر عن انتخب واطمن على نفسك.. 100 مليون صحة تقدم خدمات فحص الناخبين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت لجان المركز الصحى بمنشأة البكارى بالجيزة خدمات إنسانية كبيرة، حيث تواجدت مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين والناخبين المترددين علي اللجنه الانتخابيه للاطمئنان علي صحتهم بالمجان، وذلك تحت إشراف من إداره الهرم الصحية.

وتتضمن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فحص المواطنين للكشف علي الأمراض المزمنة من الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، وسط حالة من الفرحة من المواطنين من هذه الخدمات المجانية المقدمة للاطمئنان علي صحتهم.

وشهدت لجنة المركز الصحي بمنشأه البكارى بمحافظة الجيزة توافد أعداد كبيرة من المواطنين خاصة السيدات أمام اللجنه بالمركز الصحي بمنشأه البكارى، وتم توفير أماكن استراحات المواطنين لحين الدخول إلي اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وامتدت الطوابير إلى أمتار عديدة أمام اللجان من السيدات والرجال رافعين الأعلام المصرية ملوحين بعلامة النصر، معربين عن فرحتهم للمشاركة في العرس الديمقراطي.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة. وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.