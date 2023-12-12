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حملة حازم عمر: الشباب تصدر اللجان فى بداية التصويت لليوم الثالث للانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن نسبة الإقبال بداية اليوم الثالث فى الانتخابات الرئاسية جيدة جدا، وأن الشباب تصدورا طوابير الناخبين أمام اللجان.

 

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم الحملة لـ"الخليج 365"، إن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر لاحظت من خلال المتابعة على أرض الواقع تزايد نسب الإقبال، وأن أعلي نسبة من المشاركين في عملية التصويت الشباب المصري الذي تصدر الطوابير.

 

وأوضح "الشقنقيري" أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تواصل متابعتها الدقيقة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه سيستمر التواصل من الحملة المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية.

 

ووجه الشقنقيري الشكر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية علي إدراتها الحرفية للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع المعوقات التي كانت من الممكن تواجه الناخب تم إزالتها ليس هذا فحسب بل اتخذت إجراءات جيدة لتسهيل عملية التصويت".

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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