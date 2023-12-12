شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر: الشباب تصدر اللجان فى بداية التصويت لليوم الثالث للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن نسبة الإقبال بداية اليوم الثالث فى الانتخابات الرئاسية جيدة جدا، وأن الشباب تصدورا طوابير الناخبين أمام اللجان.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم الحملة لـ"الخليج 365"، إن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر لاحظت من خلال المتابعة على أرض الواقع تزايد نسب الإقبال، وأن أعلي نسبة من المشاركين في عملية التصويت الشباب المصري الذي تصدر الطوابير.

وأوضح "الشقنقيري" أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تواصل متابعتها الدقيقة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه سيستمر التواصل من الحملة المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية.

ووجه الشقنقيري الشكر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية علي إدراتها الحرفية للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع المعوقات التي كانت من الممكن تواجه الناخب تم إزالتها ليس هذا فحسب بل اتخذت إجراءات جيدة لتسهيل عملية التصويت".