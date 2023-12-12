شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: زيادة ضخ السلع الأساسية فى منافذ الوزارة بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة ضخ السلع الأساسية في منافذها الثابتة، بتخفيضات تتراوح من 20-30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين لضمان منع الاحتكار.

وتتضمن السلع التي سيتم ضخها "الخضار والفاكهة – البقوليات بجميع أنواعها – اللحوم البلدى وأيضاً اللحوم المجمدة ومصنعاتها –دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع بشكل يومى فى كافة المنافذ.

يأتي ذلك في اطار مبادرة "من خير لأهالينا" التي تتضمن ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجودة بمزارع الوزارة، والحرص على جودة هذه المنتجات، مع الرقابة والشفافية على منافذ الوزارة.