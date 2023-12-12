شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من السفارة الأمريكية يزور مدرسة أحمد عرابى فى امبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار اليوم الثلاثاء وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة مدرسة أحمد عرابي بمنطقة إمبابة بالجيزة، لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 المقامة حاليا.

وحرص الوفد المكون من 3 أفراد على زيارة اللجان الانتخابية ومتابعة تصويت الناخبين، ورفض الوفد الإدلاء بأية تصريحات عقب الزيارة، إلا أن عملية التصويت استمرت بشكل كبير.

واصطف الناخبون بشكل مميز، فيما رددت بعضهم الأغانى الوطنية، وكرروا الزغاريد فى أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي.